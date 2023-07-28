Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе цельнозерновых продуктов Фото: Олег УКЛАДОВ

28 июля Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе цельнозерновых продуктов, которые желательно включать в ежедневный рацион питания. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, необходимо употреблять в пищу на регулярной основе овсянку, гречку, рис, перловку, булгур, цельнозерновой хлеб, макароны. В этих продуктах витамин В, пищевые волокна, а также медленные углевода - то есть энергия на весь день.

На завтрак можно кушать овсянку, только не заварную, а классический геркулес. Готовится он долго, но и на вкус куда насыщеннее. Гречка - источник магния и марганца, в зеленой гречке больше полезных витаминов. В булугуре тоже много железа и магния, клетчатки и растительного белка. В киноа - белка и омега-3-кислот.

- Когда вы видите описания вроде «мультизлаковый», «богат клетчаткой» или «семь злаков», это еще ничего не значит. Внимательно читайте этикетку и ищите слово «цельные». Если цельные злаки находятся в самом начале описания состава продукта, вероятнее всего, продукт действительно цельнозерновой, - рекомендуют в ведомстве.