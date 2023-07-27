Экс-регоператор мусора «Ситиматик-Волгоград» объявил себя банкротом

Регоператор не справился с огромным количеством мусора в Волгоградской области Фото: Екатерина СИМОХИНА

Оскандалившийся в середине июля регоператор мусора, не справляющийся с потоками мусора в Волгограде, решил объявить себя банкротом. ООО «Ситиматик-Волгоград» подал подобное заявление в суд. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Единый федеральный реестр юридически значимых сведений.

Помимо того, что компания не справлялась со своими прямыми обязанностям, «Ситиматик» еще задолжал нескольким компаниям. Среди них значатся такие ООО, как: «Индустрия чистоты», «Сфера чистоты», «Ресурс Лайн», «Спецпроект», «Трансэколайн», «Спецавтотранс», «Экосфера», «Волга-бизнес», «Эковывоз» и «Волга-Д».

Согласно обращению, компания не смогла выплатить долги всем фирмам, перед которыми она задолжала и в итоге решила обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом.

Напомним, что «Ситиматик-Волгоград» лишился статуса регионального оператора 14 июля, временным регоператором с 1 августа назначена фирма ООО «ЭкоЦентр».