В Волгограде в пятницу свет отключат в сотне домов, гимназии и центре медреабилитации

В четырех районах Волгограда не будет света 28 июля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу отключения электричества частично ждут 4 района Волгограда. Более сотни домов с утра и почти до вечера будут без света. Кроме жителей многоэтажек и частного сектора, плановые отключения произойдут в одной гимназии, садоводческом товариществе и центре медицинской реабилитации. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», временно электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Быкова, 1 (гимназия №13), 4, ул. Ополченской, 15-23, ул. Клименко, 9, 11, 13, с 9.00 до 16.00 - ул. 62-й Армии, 19а-35а, ул. Прокофьева, 1-55, 1а-47а, 2-56, 2а-40а, 2б, 2г, 6а, 6б, 8б, 8в, 10б, 10в, 12б, 14б, 16б, 37а, 39а, ул. Дружбы Народов, 2-56, 49-91, пер. Чугунолитейного, 9-13, 9а, пер. Чепурниковского, 2-4, 2а, ул. Шаляпина, 10-14, пер. Монтажного, 1а, 1б, 1, 3, 5, 6, ул. Сенявина, 50-88, 49-87, ул. Дежнева, 66-104, 71-121, 94б, 111а, ул. Привокзальной, 49-97, 70-120, 108а, ул. Богдана Хмельницкого, 1а, 1б, 7, 9, 25-33, 50-84, 50б.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 без электричества оставят Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации на ул. Профсоюзной, 12.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 света не будет в пер. Добролюбова, 7-9, 8-12, пер. Никитина, 1-7, на ул. Терновой, 53-111, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, в п. Военный городок, 1-9, 2-10.

В Красноармейском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Вучетича, 7, 9, 13, ул. Ломакина, 6, 8, 12, 14, ул. Плеханова, 51а, 53, 57а, 57б, 57-97, 178/15, 178/16, 178/23, 178/33, 178/59, ул. Ленинаканскую, 51-91, 52-82, 89, 93-109, ул. Костюшко, 72-84, 90-112, СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7, ул. Магистральную, 24-26.