Стрелял из окна иномарки в центре: волгоградца арестовали на трое суток

Оружие у стрелка конфисковали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде ночью 27 июля полицейские мотовзвода устроили погоню за иномаркой с хулиганом. Пассажир Chevrolet Camaro сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета в самом центре города в районе Комсомольской. За это он отсидит трое суток под арестом и заплатит штраф. Задержать нарушителя общественного порядка удалось возле политеха, сообщили в региональном главке МВД.

- После непродолжительного преследования иномарка была остановлена инспекторами возле дома № 28 на проспекте Ленина, - рассказали в ведомстве.

Управляла иномаркой 28-летняя женщина. Ее пассажира, который и стрелял с заднего сиденья, забрали в полицию. У 31-летнего волгоградца изъяли травматический пистолет, на который у него были все документы. Итогом стали два протокола - за мелкое хулиганство и за стрельбу. Суд назначил хулигану трое суток ареста, также он заплатит 40 тысяч рублей штрафа. Оружие у мужчины конфисковали на полтора года.