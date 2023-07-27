Мэрия Волгограда ищет подрядчика для реконструкции мемориала переднего края обороны Сталинграда

Фото: пресс-служба администрации Волгограда.

Администрация Волгограда ищет подрядчика для восстановления башен танка Т-34 в центре города-героя, который является элементом мемориала «Передний край обороны Сталинграда 1942-1943гг». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, по итогам конкурса выберут организацию, которая проведет работы. А именно, приведет в порядок объекты на улице Советской у домой №35 и №38, на верхней террасе набережной и проспекте Ленина №38 и № 53

- Специалисты приведут в порядок башни и основания, гранитную облицовку, восстановят мемориальные надписи, отмостки и другое, - уточнили в администрации города.

В этом году восстановят элементы памятника в других районах Волгограда. Всего в этом году проведут работы на сорока объектах.