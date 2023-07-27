Стартовал третий поток Акселератора по гибким навыкам для преподавателей ЮФО

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» и Центр финансовой грамотности запустили третий поток обучения в Акселераторе по гибким навыкам для преподавателей и сотрудников вузов ЮФО.

Для участия в программе было подано 416 заявок из РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, ДонГАУ, АГУ, ЮРИУ РАНХиГС, ННГУ, КубГТУ, КубГУ и других учебных заведений. Цель проекта — развить личные навыки soft-skills специалистов, полезные для работы и жизни. В Акселераторе выступают эксперты-практики, действующие предприниматели и руководители бизнесов

Программа, специально разработанная банком для преподавателей, состоит из 8 вебинаров на темы по тайм-менеджменту, публичным выступлениям и стрессоустойчивости. В курсе затронуты важные и актуальные вопросы стратегии и инструментов продвижения учебных заведений в социальных сетях. Дополнительно специалисты Центра финансовой грамотности пройдут с аудиторией темы налогообложения, ответственного потребления, семейного бюджетирования и пошагового построения студенческих проектов.

«Центр-инвест» ежегодно инвестирует в сферу образования и обучения финансовой грамотности населения более 10 млн рублей в интересах нынешнего и будущих поколений.

Акселератор банка «Центр-инвест» — бесплатная платформа для стартапов, самозанятых, действующих предпринимателей и преподавателей, которая помогает улучшить свои навыки и стать глобально конкурентоспособными.

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