В Волгограде выросли цены на фрукты и капусту

В Волгограде за неделю подорожали бананы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде подвели итоги очередного недельного мониторинга цен на продукты. В магазинах и на рынках города в разгар лета подорожали фрукты. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 18 по 24 июля на 3,36% выросла стоимость яблок, килограмм которых в среднем стоит 100,83 рубля. На 7,33% до 90,86 рубля за килограмм увеличились цены на бананы. Капуста подорожала на 2,34% до 54,19 рубля за килограмм.

Также подорожали свинина (на 1,33%), стерилизованное молоко (на 1,54%), сметану (на 1,22%), творог (на 3,93%), сухие молочные смеси для детей (на 1,9%), овощные консервы для детей (на 1,21%), печенье (1,61), пшено (на 1,28%).

Есть и те продукты, которые в Волгограде за неделю стали выгоднее. Снизилась стоимость полукопченой колбасы (на 1,61%), кур (на 1,22%), вареной колбасы (на 1,8%), маргарина (на 1,22%), пастеризованного молока (на 1,98%), сыра (на 1,22%), ржаного хлеба (на 2,16%). Подешевели рис (на 1,02%), картофель (на 4,53%), репчатый лук (на 9,38%), свекла (на 6,28%), морковь (на 11,25%), огурцы (на 6,55%), помидоры (на 7,85%).