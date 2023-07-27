Волгоградцев зовут на массовый полив деревьев в день Нептуна

Для гостей приготовили 200 леек. ФОТО: Андрей Еркин

Волгоградцев приглашают провести день Нептуна, - 30 июля, - с помощью для окружающей среды. А именно – на массовый полив крупноразмерных деревьев. Такую экологическую акцию придумали организаторы мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха.

- За последние два года в парке появилось свыше 400 крупномерных фамильных деревьев, которые были подарены семьям с детьми, школьным учреждениям, творческим студиям, общественным организациям, которым необходим регулярный полив, - пояснил директор парка ЦПКиО Андрей Еркин.

Мероприятие начнется в 10.00. Для участников полива будет подготовлено сразу 200 леек. Ну а после веселого и одновременно полезного для деревьев праздника гостей ждут угощения, пенная вечеринка и развлекательная программа.

На сегодняшний день в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда посажено 4,2 тысячи деревьев и 40 тысяч метров рулонного газона. Все поливается ежедневно, автоматически.