Под Волгоградом обнаружены останки ребенка

Старое кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дубовском районе Волгоградской области обнаружены останки человека. Предположительно, найденный скелет может принадлежать несовершеннолетнему. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, страшную находку сделали на кладбище в городе Дубовка.

По предварительной информации, фрагменты принадлежат ребенку, возраст которого устанавливают эксперты. Отметим, что это старое, заброшенное кладбище. Однако сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах они там оказались.