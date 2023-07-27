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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:37

Под Волгоградом обнаружены останки ребенка

В Волгоградской области на кладбище нашли скелет ребенка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Старое кладбище.

Старое кладбище.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дубовском районе Волгоградской области обнаружены останки человека. Предположительно, найденный скелет может принадлежать несовершеннолетнему. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, страшную находку сделали на кладбище в городе Дубовка.

По предварительной информации, фрагменты принадлежат ребенку, возраст которого устанавливают эксперты. Отметим, что это старое, заброшенное кладбище. Однако сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах они там оказались.