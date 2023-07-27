Под Волгоградом фермера судят за невыплату зарплаты

Дело в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дубовском районе Волгоградской области судят 51-летнего фермера, который не платил шести работникам зарплату. Общая задолженность составила 420 тысяч рублей. Возмущенные люди, работавшие в дождь и пекло на полях, пожаловались в правоохранительные органы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, на мужчину возбудили уголовное дело.

Фермер не платил деньги работникам, хотя средства у него были.

- При этом, как установили следователи СКР в период образования задолженности, а также в последующие месяцы, у предпринимателя имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, которые в нарушение законодательства расходовались на иные нужды, - уточнили в следкоме по региону.

Мужчина не выплатил зарплату даже после того, как стал фигурантом уголовного дела. Его имущество на сумму 600 тысяч рублей арестовали. Дело направлено в суд.