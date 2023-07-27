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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:38

С начала купального сезона в Волгоградской области утонули 20 человек

Летом в волгоградских водоемах погибли 20 человек, в том числе 4 ребенка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Одной из причин гибели людей на воде является достаточного числа пляжей

Одной из причин гибели людей на воде является достаточного числа пляжей

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В летнюю жару многие волгоградцы стремятся попасть на пляж, чтобы позагорать и искупаться в реке или озере. Однако такой отдых очень опасен. С начала купального сезона в Волгоградской области в водоемах утонули 20 человек, в том числе 4 ребенка. Об этом на брифинге заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.

- В текущем году количество погибших остается на уровне аналогичного периода прошлого года. Набольшее количество гибели людей происходит в местах, которые не оборудованы для купания, - сообщил Виктор Староверов.

В случаях, когда гибнут дети, виноваты взрослые, которые не следят за резвящимися мальчишками и девчонками. Еще спасатели отмечают, для снижения смертности на водных объектах необходимо больше организованных мест для купания. Так на весь Волгоград пока работает только один пляж, на котором разрешено заходить в воду – в Красноармейском районе. Еще в двух местах отдыха на Нижнем Тракторном и на Тулака можно лишь загорать. Зато в Камышине открыты 4 пляжа, где можно и лежать под солнцем, и плавать.