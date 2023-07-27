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НовостиОбщество27 июля 2023 9:50

28 июля в Волгоградской области будет адская жара до +42 градусов

В Волгоградской области под конец недели будет аномальная сорокоградусная жара
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде сорокоградусная жара.

В Волгограде сорокоградусная жара.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области 28 июля ожидается аномальная сорокоградусная жара. Такое пекло продержится минимум до конца недели. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, на территории региона в северных районах будет +33...+38 градусов, а в южных до +42 тепла. Ночью температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов.

Воздух юго-восточный, порывы достигнут 7-12 метров в секунду, местами до 17 метров. Осадков в эти дни не будет - ожидается очень сухая, жаркая и ветреная погода, свойственная для нашего региона в это время года.

В Волгограде в пятницу дневная температура поднимется до +36...+38 градусов. Ветер будет довольно сильный - до +16 метров в секунду. Помните о том, что долго находиться на открытом солнце не стоит - может разболеться голова, ухудшиться общее самочувствие. Лучше носить головные уборы, чаще пить воду, быть в тени.