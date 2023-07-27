Ребенка госпитализировали с травмой головы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Волгограде 3-летняя девочка выпала из окна. Происшествие случилось в Кировском районе. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 28-летняя мама была вместе с дочкой в комнате. В какой-то момент женщина отвлеклась, в это время девочка оказалась на подоконнике и выпала на улицу из окна первого этажа частного дома.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок был доставлен с травмой головы в детскую больницу. Полицейские проводят проверку.

- Открытое окно представляет собой опасность для ребенка. Родителям следует быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра, - напомнили в региональном Главке МВД.