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НовостиПроисшествия27 июля 2023 9:27

В Волгограде 3-летняя девочка выпала из окна

Волгоградка не доглядела за своим ребенком, выпавшим из окна
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенка госпитализировали с травмой головы

Ребенка госпитализировали с травмой головы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Волгограде 3-летняя девочка выпала из окна. Происшествие случилось в Кировском районе. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 28-летняя мама была вместе с дочкой в комнате. В какой-то момент женщина отвлеклась, в это время девочка оказалась на подоконнике и выпала на улицу из окна первого этажа частного дома.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенок был доставлен с травмой головы в детскую больницу. Полицейские проводят проверку.

- Открытое окно представляет собой опасность для ребенка. Родителям следует быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра, - напомнили в региональном Главке МВД.