Волгоградец ограбил пенсионерку и отправил деньги отдыхающей на море жене

На мужчину возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27-летний житель Волгограда ограбил 73-летнюю старушку, чтобы оплатить отдых своей семьи на море. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщина подверглась нападению прямо в центре города-героя - на улице Мира.

Молодой мужчина, будучи сильно пьян, был озадачен тем, где взять деньги на отдых семье. Его жена и ребенок отдыхали и сообщили о том, что средства закончились. Тогда волгоградец ничего лучше не придумал как обокрасть несчастную женщину. Он сорвал с нее золотую цепочку с крестиком и скрылся.

- Мужчина сбыл золотые изделия за 28 тысяч рублей и перечислил их своей семье. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», решается вопрос об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в полиции

Фигуранту грозит 4 года тюрьмы.