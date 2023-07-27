ФСБ задержала волгоградца за призывы создать Котельниковскую Республику

Кадр с видео УФСБ России по Волгоградской области

В Котельниковском районе Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который в интернете публиковал ложные данные о Вооруженных Силах России в рамках специальной военной операции на Украине. Безработный 40-летний мужчина оставлял в соцсетях комментарии, дискредитирующие российскую армию.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, задержанный состоит в различных тематических группах и форумах и неоднократно негативно высказывался о руководстве и политическом курсе страны. Он сообщал о необходимости создать Котельниковского автономного округа или Котельниковской Республики со своими органами власти, банковской системой и валютой. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, его наказывали обязательными работами. Сейчас на него завели новое уголовное дело.