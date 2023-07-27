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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:56

Под Волгоградом пьяный водитель сбил пешехода и бросил его умирать

В Волгоградской области поймали сбившего насмерть мужчину лихача
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 26 июля, в Волгоградской области задержали 52-летнего лихача, по вине которого погиб 50-летний пешеход. Смертельная авария произошла примерно в 15.30 часов в Ленинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в тот день мужчина за рулем «Рено Логан» мчался по трассе «Ленинск-Каршевитое». Он не заметил человека.

- Совершил наезд на 50-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель покинул место ДТП, но был задержан экипажем Госавтоинспекции, - уточнили в полиции региона.

Водитель отказался проходить освидетельствование, судя по всему он был сильно пьян. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. также мужчине могут избрать меру пресечения.