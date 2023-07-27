Жители Волгограда обсуждают ночные звуки взрывов

Волгоградцы ночью услышали звуки взрывов Фото: Александр КУЛИКОВ

Минувшей ночью, 27 июля, жителей Волгограда встревожил сильный грохот. Около полуночи в разных районах города были слышны звуки взрывов. Об этом горожане сразу же написали в социальных сетях, спрашивая друг у друга, что случилось, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Кировский на 503 квартале нормально слышно было», «У нас сегодня много самолетов летало. Может снова на сверхзвук?», «На 7 ветрах тоже слышно было» - делились комментариями пользователи соцсетей. Еще некоторые волгоградцы отметили, что в шестом часу вечера в среду они слышали гул самолетов. А ночные звуки все же слышали не все, часть жителей Волгограда отметили, что было тихо, хотя у них были открыты нараспашку окна.

В городе никаких ЧП в ночь на 27 июля зафиксировано не было. Днем в среду звуки стрельбы и взрывов были слышны в Волжском. В городской администрации сообщили, что в войсковой части на острове Зеленой проходили учения.