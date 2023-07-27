В Волгоградской области подорожал бензин

Неизменна цена осталась только на дизель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на протяжении нескольких недель продолжает увеличиваться стоимость бензина. Резкий скачок цен зафиксировали специалисты Волгоградстата по данным еженедельного мониторинга.

Неизменна цена осталась лишь за дизельное топливо. На этой неделе, как и на предыдущих стоимость дизеля составила 56,53 рубля за литр.

А вот средняя цена бензина марки АИ-92 на заправочных станциях выросла на 0,45% и теперь литр можно приобрести за 49,13 рубля.

Похожая ситуация была замечена и для бензина марки АИ-95 – она подорожал на 0,41%, в среднем водители могут приобрести его по 54,65 рубля за литр.

Меньше всего подорожал самый дорогой и высококачественный бензин АИ-98, который сейчас стоит в среднем 61,34 рубля.