Аграрии Волгоградской области собрали 3 млн тонн зерна Фото: "КП" Архив

В Волгоградской области в 2023 году собрали уже более 3 млн тонн зерна. Десятилетие назад такие показатели считались рекордными, а только середина сезона. Из 3,3 млн га, из которых 2,2 млн га приходится на зерновые культуры, обмолочено менее 1 млн га. Урожай обещает превысить прошлогодние показатели. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, 27 июля губернатор Андрей Бочаров посетил «Бердиевский элеватор Агро» в Иловлинском районе и оценил ход сельхозработ.

- Работы, несмотря на дожди, идут высокими темпами. На сегодняшний день область перешагнула важный рубеж по сбору зерна. Область планомерно наращивает производственную базу, совершенствует подходы к производству продукции, год от года обеспечивая стабильно высокие показатели по валовому сбору урожая, - уточнили в обладминистрации.

Глава региона отметил, что все поставленные перед аграриями задачи будут выполнены в полном объеме.