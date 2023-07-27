Роспотребнадзор обстановку с радиацией в Волгоградской области назвал удовлетворительной

В Волгоградской области назвали уровень радиации по итогам прошлого года Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области сформировали радиационно-гигиенический паспорт за 2022 год. В него вошли показатели радиационной обстановки при проведении проверок и мониторинга. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, радиационная обстановка в регионе по итогам 2022 года существенно не изменилась по сравнению с предыдущими периодами и остается в целом удовлетворительной.

В регионе лабораториях ведутся спектрометрические исследования почвы, а также продукты – картофеля, молока, мяса, рыбы, хлеба, зерновых, муки, бахчевые. Радионуклиды выявлены не были. Содержание цезия-173 и стронция-90 было за порогом чувствительности приборов измерения.

- Радиационную обстановку Волгоградской области можно охарактеризовать дозами облучения населения от основных источников ионизирующего излучения, к которым относятся природные источники — 76,14%, медицинские источники — 23,69%, обращение с техногенными источниками излучения - 0,03 %, - добавили в Роспотребнадзоре.