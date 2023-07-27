На 95% смонтировали оборудование на заводе СПГ под Волгоградом

Завод готов на 95%. Фото пресс-службы группы компаний «Газпром гелий сервис»

На строящемся в Быковском районе заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) уже на 95% смонтировали основное и вспомогательное технологическое оборудование. Это первый подобный инвестпроект в ЮФО, сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным «Газпром гелий сервис», строительство завода идет по графику. На производственной площадке уже установили резервуары для накопления и хранения СПГ, а также блоки газопоршневых установок. Идет строительство административного здания, прокладывают коммуникаций.

Когда завод запустят, новое производство даст возможность сформировать инфраструктурную основу для развития рынка газомоторного топлива в Волгограде и области