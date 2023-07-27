В Волгограде устроили самосуд над сбившей ребенка самокатчицей

Фото: скрин с видео Жесть Волгограда.

Накануне, 26 июля, в соцсетях появилось видео самосуда над самокатчицей, которая сбила 8-летнюю девочку в Центральном районе Волгограда. Напомним, авария произошла вечером на улице Чуйкова. 15-летняя девушка каталась на электросамокате и по неосторожности наехала на гулявшую там малышку.

Очевидцы сняли видео, на котором возмущенные люди набросились на явно перепуганную самокатчицу. Девушка кричала, что это вышло случайно, что она и сама пострадала во время падения.

- Я же извинилась, я нечаянно… - плачет девушка.

Между тем пострадавшую девочку госпитализировали в одну из больниц города-героя, она получила травмы. полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства аварии с участием электросамоката.