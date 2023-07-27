В Волгограде с 1 августа изменится расписание двух электричек

Фото: Приволжская железная дорога

С 1 августа в расписании электричек Волгограда произойдут изменения. Поменяется время отправления двух электропоездов, которые следуют по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка №6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка будет отправляться на 3 минуты раньше - в 14.40. На конечную станцию в Красноармейском районе она будет прибывать в 16.12 – это на 4 минуты прежнего.

У электропоезда №6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка время отправления изменится на 9 минут, он будет уходить из аэропорта в 19.25 (на 9 минут позже). На станции «Волгоград-1» электричка будет трогаться в 20.00, стоянка составит 1 минуту. На «Шпалопропитку» электричка будет приезжать в 20.50.