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НовостиОбщество27 июля 2023 6:14

В Волгограде с 1 августа изменится расписание двух электричек

Изменится время отправления двух городских электричек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Приволжская железная дорога

Фото: Приволжская железная дорога

С 1 августа в расписании электричек Волгограда произойдут изменения. Поменяется время отправления двух электропоездов, которые следуют по маршруту Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка №6734/6733 Аэропорт – Шпалопропитка будет отправляться на 3 минуты раньше - в 14.40. На конечную станцию в Красноармейском районе она будет прибывать в 16.12 – это на 4 минуты прежнего.

У электропоезда №6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка время отправления изменится на 9 минут, он будет уходить из аэропорта в 19.25 (на 9 минут позже). На станции «Волгоград-1» электричка будет трогаться в 20.00, стоянка составит 1 минуту. На «Шпалопропитку» электричка будет приезжать в 20.50.