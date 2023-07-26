Под Волгоградом в реке утонули двое мужчин

В том месте, где погибли мужчины, купаться было запрещено Фото: Юлия Данильченко

Двое жителей Волгоградской области утонули на пляже острова Зеленый в городе Волжский. При чем, трагедия произошла на пляже, где купание запрещено. Реанимировать их не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-спутника.

Пятеро мужчин шли по песчаной косе, а затем закончилось шлюзование речного судна, хлынула вода, и двоих мужчин снесло в Волгу. Случайные свидетели трагедии, отдыхающие на берегу, попытались спасти утопающих и вызвали спасателей.

Однако спасти пострадавших не удалось, они захлебнулись водой. По факту несчастного случая проводится проверка.