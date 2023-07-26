Бочаров заявил производителям автобусов, что волгоградцам в жару нужны кондиционеры

Андрей Бочаров возмутился плохо работающим кондиционерам. скриншот из видео пресс-службы администрации Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что всем автобусам фирмы «Волгабас», новая партия которых вскоре появится на дорогах Волгограда, обязательно необходимы хорошие, мощные кондиционеры. Об этом глава региона заявил во время выездного совещания и инспектирования одного из автобусов.

Глава региона устроил допрос с пристрастием – он начал спрашивать присутствующих представителей компании и депутатов, как давно они ездили на автобусе, а затем дал пару советов по функционалу транспорта.

- С точки зрения пассажира есть вопросы к кондиционеру. Если мы приобретаем автотранспорт, то мы должны ставить хорошие кондиционеры. Мощные кондиционеры, чтобы люди не мерзли зимой и охлаждались летом, - отметил Андрей Бочаров.

Представители «Волгабаса» заверили, что учтут все пожелания губернатора и исправят функционал транспорта уже в этом году.

Стоит отметить, что мощность кондиционера власти закладывают в контракте на поставку, поэтому навряд ли в этом году удастся как-то исправить положение. К тому же, распахиваемые на каждой остановки двери не способны удерживать прохладу в салоне даже с самой мощной системой охлаждения.