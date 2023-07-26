В Волгограде на перекрестах улицы Рабоче-Крестьянской установили модные светофоры

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Ворошиловском районе Волгограда на улице Рабоче-Крестьянской продолжается масштабная реконструкция. На семи перекрестках установили выносные консоли - теперь светофоры располагаются над пешеходными переходами для удобства дорожного движения и горожан. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, так водители лучше видят сигналы, это создает условия для безопасности всех участников.

- Также было модернизировано освещение на пешеходных переходах, обновлены дорожные знаки, на ряде участков добавлены парковочные места, на перекрестке с улицей Базисной при движении в центр города количество полос для движения увеличено до трех, - уточнили в мэрии.

Сейчас рабочие приводят в порядок пешеходную зону, устанавливают поливочную систему, укладывают газон, высаживают деревья.