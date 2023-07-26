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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:16

На улице Советской в Волгограде на ходу загорелась иномарка

Автомобиль вспыхнул на проезжей части в центре города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео t.me/freedomisland34

Кадр с видео t.me/freedomisland34

Днем в среду в центре Волгограда загорелся автомобиль во время движения. ЧП произошло на улице Советской. У Kia Rio из-под капота повалил густой дым. Водитель принялся сразу же тушить свою машину, через несколько минут прибыли пожарные.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 12.24. У автомобиля горел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. В течение пяти минут огонь был ликвидирован. Во время происшествия никто не пострадал. Сообщается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.