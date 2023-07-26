В Волгограде мотоцикл на перекрестке влетел под автомобиль

На месте аварии работают экипажи ГИБДД Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 26 июля на юге Волгограда произошло жесткое ДТП. В Красноармейском районе в 12.10 на перекрестке улиц Лазоревой и Куйбышева столкнулись мотоцикл и автомобиль.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и попал под автомобиль Kia. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД.

- Госавтоинспекция призывает владельцев мототранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - отметили в региональной полиции.