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НовостиПроисшествия26 июля 2023 11:46

В Волгограде мотоцикл на перекрестке влетел под автомобиль

Мотоциклист проехал на красный свет и влетел в иномарку на юге города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На месте аварии работают экипажи ГИБДД

На месте аварии работают экипажи ГИБДД

Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 26 июля на юге Волгограда произошло жесткое ДТП. В Красноармейском районе в 12.10 на перекрестке улиц Лазоревой и Куйбышева столкнулись мотоцикл и автомобиль.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и попал под автомобиль Kia. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Мотоциклист с различными травмами был госпитализирован. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД.

- Госавтоинспекция призывает владельцев мототранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - отметили в региональной полиции.