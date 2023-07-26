Под Волгоградом на просроченных субпродуктах увеличили срок годности на полгода

Мясо в продуктовом магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию субпродуктов из баранины с нарушениями в сроках годности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, предприниматель из Среднеахтубинского района вместо того, чтобы списать партию продукции, решил изменить данные о товаре. Испорченные печень, сердце и легкие могли попасть в продуктовые корзины покупателей, если бы не сотрудники Россельхознадзора.

- На площадке предпринимателя имелись оформленные производственные сертификаты на бараньи субпродукты (печень, легкие, сердце) выработанные из субпродуктов бараньих со сроком годности 8 июля 2023 года, при этом срок годности был продлен до 6 января 2024 года, - уточнили в надзорном ведомстве.

За нарушение ряда правил и требований предпринимателя обязали соблюдать законодательство, объявив ему предостережение.