Жителей напугали звуки стрельбы под Волгоградом

Фото: архив Южного военного округа

Днем 26 июля жители города Волжский Волгоградской области услышали череду взрывов и выстрелов. Однако поводов для беспокойства нет. Сегодня в войсковой части №73420 проходят учения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волжского.

- По данным ГО и ЧС администрации Волжского, проходят учения в войсковой части на острове Зеленый, - заявили в мэрии.

Стоит отметить, волжане до объявления городской администрации не поддались панике, избежав сильного испуга. В социальных сетях жители не стали массово задаваться вопросами, что и где именно в городе стреляет и взрывается.