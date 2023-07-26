Под Волгоградом бухгалтер больницы украла более 2,3 млн рублей

Женщине грозит тюрьма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 57-летней бухгалтера Иловлинской центральной районной больницы за хищение 2,3 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, женщину подозревают в служебном подлоге и мошенничестве.

С 2020 года бухгалтер пользовалась правом подписания электронных реестров на зачисление денег сотрудникам медучреждения и переводила их на свой счет.

- Таким образом подозреваемая неправомерно перечислила на свой расчетный счет денежные средства в размере более 2 миллионов 300 тысяч рублей, которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению, - уточнили в следкоме региона.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Женщине предъявили обвинение, ее ждет тюрьма.