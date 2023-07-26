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НовостиОбщество26 июля 2023 9:15

В волгоградском ЦПКиО возводят крупнейший в России автодром

Зона с экстремальными видами спорта на 1,5 тысячи квадратных метров появится в центре Волгограда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Масштабная постройка автодрома уже началась. ФОТО: администрация парка ЦПКиО

Масштабная постройка автодрома уже началась. ФОТО: администрация парка ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда готовится к открытию масштабный развлекательный автодром. Для экстремальных гонок в парке выделили 1,5 тысячи квадратных метров, в то время, как обычно в российских парках размещают автодромы площадью от 300 до 900 квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил директор парка ЦПКиО Алексей Еркин.

- Круглосуточно здесь будут работать 40 бамперных машинок, - рассказали в администрации парка.

Для машинок будет использоваться контактный пол для их подзарядки. Обычно для подобных аттракционов в России машины заряжаются через специальный луч к кровле. Запуск автодрома запланирован уже в этом году.