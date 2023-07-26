В Волгограде с 22 июля ищут лысого зеленоглазого мужчину

Андрей пропал несколько дней назад. Фото: Лиза Алерт.

Жителей Волгоградской области просят оказать помощь в поиске 61-летнего Андрея Авакова, пропавшего 22 июля этого года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер проживает в городе-герое. В тот день он не вернулся домой, о его местонахождении ничего неизвестно.

Особых примет у Андрея Авакова нет. У него среднее телосложение, рост около 170 сантиметров, лысый, глаза зеленые. Был одет в клетчатую рубашку светлого тона, синие джинсы, на ногах - шлепки.

Сообщить информацию о возможном нахождении мужчины необходимо по телефонам: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт).