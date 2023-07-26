В Волгограде в полдень 28 июля зазвенят колокола

В волгоградских храмах в День Крещения Руси зазвенят колокола Фото: Екатерина СИМОХИНА

В День памяти святого равноапостольного князя Владимира и Крещения Руси во всех храмах, церквях и монастырях Волгограда и области одновременно зазвенят колокола. Колокольный звон прозвучит в 12.00 28 июля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

Волгоградская область присоединится к акции «Слава Тебе, Боже!», которая проходит с 2012 года. Перезвон-благовест объединяет православные храмы не только России, а также Беларуси, Молдовы, Казахстана и некоторых других стран.

В волгоградских храмах 28 июля состоятся торжественные богослужения - Божественная литургия и молебен по особому чину, на которые приглашаются все верующие.