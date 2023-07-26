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НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:08

В Волгограде под Астраханским мостом нашли тело 18-летней девушки

Студентка из Волгограда погибла под Астраханским мостом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Студентка из Волгограда погибла под Астраханским мостом

Студентка из Волгограда погибла под Астраханским мостом

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Под Астраханским мостом в центре Волгограда найдено тело 18-летней девушки. В обстоятельствах страшной трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, инцидент произошел накануне, 25 июля, в вечернее время суток.

Студентка одного из техникумов города-героя сорвалась вниз. Ее тело обнаружили в пойме реки Царица вблизи остановки Площадь Чекистов. Волгоградка умерла от полученных травм на месте происшествия.

Организована проверка.