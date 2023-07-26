В Волгограде восстановят еще один памятник-самолет МИГ-21

Так выглядит памятник-самолет сегодня. ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда

Администрация Волгограда объявила конкурс на определение подрядной организации, которая сможет отремонтировать «Постамент с МИГ-21С» в поселке Майский в Советском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии города-героя.

Будущему подрядчику предстоит восстановить и укрепить конструкции постамента, выполнить антикоррозионную обработку всех стальных элементов памятника, провести окраску фюзеляжа самолета, благоустроить площадку возле него и многое другое.

Напомним, что памятник «МИГ-21» в поселке Майский был установлен в 1973 году. Несложно догадаться, что посвящен он одному из самых массовых истребителей 3-го поколения. Восстановление памятника проводится в рамках проекта по обновлению мемориальных мест региона.