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НовостиОбщество26 июля 2023 8:03

В Волгограде восстановят еще один памятник-самолет МИГ-21

Власти Волгограда ищут подрядчика, готового отреставрировать самолет-памятник
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Так выглядит памятник-самолет сегодня. ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда

Так выглядит памятник-самолет сегодня. ФОТО: пресс-служба администрации Волгограда

Администрация Волгограда объявила конкурс на определение подрядной организации, которая сможет отремонтировать «Постамент с МИГ-21С» в поселке Майский в Советском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии города-героя.

Будущему подрядчику предстоит восстановить и укрепить конструкции постамента, выполнить антикоррозионную обработку всех стальных элементов памятника, провести окраску фюзеляжа самолета, благоустроить площадку возле него и многое другое.

Напомним, что памятник «МИГ-21» в поселке Майский был установлен в 1973 году. Несложно догадаться, что посвящен он одному из самых массовых истребителей 3-го поколения. Восстановление памятника проводится в рамках проекта по обновлению мемориальных мест региона.