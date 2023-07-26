В Волгоградскую область пришла адская жара под +40 градусов

Без воды в жару на улицу выходить нельзя Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие дни погода будет испытывать волгоградцев сильнейшей жарой. Синоптики предупредили, что столбики термометров в Волгограде и по области будут показывать почти +40 градусов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, адское пекло будет до конца рабочей недели – до 28 июля. В среду днем по области при переменной облачности воздух раскалится до +32...+37º, в Волгограде – до +35...+37º.

В ночь на четверг будет +18...+23º в районах и +21...+23º в областном центре. Днем 27 июля прогнозируется +34...+39º по области и +36...+38º в Волгограде. И никаких осадков. Лишь в пятницу на территории региона ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. При этом жара отступать не будет. В ночь на 28 июля по области +18...+23º, днем +34...+39º, в отдельных западных районах области прогнозируется +29...+34º. В Волгограде в ночь на пятницу +21...+23º, днем +37...+39º.