В Волгограде на Чуйкова школьница на электросамокате сбила 8-летнюю девочку Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде очередное происшествие с участием электросамоката - 15-летняя школьница сбила 8-летнюю девочку. Это случилось 25 июля на улице Чуйкова в Центральном районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подросток каталась на арендованном транспортном средстве примерно в восемь вечера. У дома №57 она не смогла объехать гулявшую с родителями девочку.

- В результате совершила наезд на восьмилетнюю девочку. Пешеход доставлена в больницу, - уточнили в полиции региона.

Напомним, в Комсомольском саду недавно женщина пострадала от электросамоката - из-за наезда у нее была сильная травма ноги. При этом виновник уехал с места аварии.