«Ротор» проведет открытую тренировку на «Волгоград Арене» 26 июля

"Ротор" проведет открытую тренировку для болельщиков. Фото: СК "Ротор".

В среду «Ротор» проведет встречу со своими болельщиками. Поклонников волгоградской команды зовут посмотреть открытую тренировку «сине-голубых». Она состоится 26 июля в 18.00 на «Волгоград Арене». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

Проход на стадион будет осуществляться через вход №1 (со стороны ЦПКиО). Двери арены для зрителей откроются за час до тренировки - в 17.00.

Напомним, «Ротор» после двух туров в группе «золото» дивизиона А Второй лиги занимает шестое место, имея в активе 2 набранных очка. 30 июля подопечные Алексея Стукалова проведут первый в сезоне домашний матч. Соперником «сине-голубых» станет «Уфа». Начало игры в 18.00.