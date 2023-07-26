Под Волгоградом в поле нашли обгоревшее тело 36-летнего фермера

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 36-летнего фермера, тело которого нашли в сгоревшем домике в Котельниковском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, страшную находку сделал брат погибшего в ночь на 25 июля. Он приехал в гости к родственнику, который на период работы проживал неподалеку от поселка Равинного в небольшой постройке. Погибший охранял поле сельскохозяйственных культур.

По предварительной версии, он закурил и не затушил сигарету. Это и стало причиной пожара. Выбраться на улицу мужчина не мог - вероятно, он уснул.

- . Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме термических ожогов иных видимых повреждений не обнаружено, организована проверка, - уточнили в следкоме региона.