В Волгограде будут судить прикурившего сигарету от Вечного огня ярославца

Жителя Ярославля будут судить в Волгограде Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело на жителя Ярославля, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее Героев. 28-летнего туриста будут судить за осквернение мест захоронения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Инцидент случился ночью 6 июля. Ярославец был пьян. Проходя мимо Вечного огня, он решил прикурить от него сигарету, чем осквернил братскую могилу защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда. Поступок хулигана попал на камеру видеонаблюдения, его быстро поймали сотрудники ППС.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила уголовное дело мировому судье судебного участка №117 Центрального района. Туристу грозит одно из наказаний: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы или арест до трех месяцев.