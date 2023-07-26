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НовостиОбщество26 июля 2023 6:21

Хвостатый карнавал пройдет в Волгограде 29 июля

Карнавал домашних питомцев состоится в парке Комсомольский сад в субботу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Праздник собачьей моды пройдет в парке.

Праздник собачьей моды пройдет в парке.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль собачьих нарядов устроят в эту субботу в Комсомольском саду в центре Волгограда. Всех, кто любит придумывать оригинальные наряды для своих питомцев, ждут на карнавал «Хвостатый кутюрье» 29 июля 2023 года с 15 часов, сообщили организаторы.

- Принять участие может каждый желающий. Участие бесплатное, самые интересные костюмы будут вознаграждены подарками, - рассказали в парке.

Предварительная регистрация участников хвостатого карнавала – здесь.

Кроме дефиле, волгоградцев в этот день в парке ждут квест «Найди енота», игровая программа и аквагрим для детей, концерт и акция «Дорога домой», во время которой питомцы из приютов будут искать новых любящих хозяев. Вход для всех свободный.