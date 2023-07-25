В Волгограде рыбачка насадила веко на крючок

Медики помогли женщине избавиться от крючка и спасти зрение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень нервной выдалась рыбалка для 47-летней жительницы Волгограда, которая неудачного забросила удочку и насадила рыболовный крючок себе на верхнее веко. Самостоятельно извлекать было опасно – можно потерять зрение. Вытащить крючок из глаза женщине помогли офтальмологи больницы №1 Кировского района, куда ее привезли с места отдыха, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Врачи клинической больницы №1 Кировского района Волгограда провели манипуляцию под местной анестезией и освободили веко пострадавшей, - рассказали в облздраве.

Рыбачка поехала домой, а вот крючок остался в «музее офтальмологии» больницы, где это уже далеко не первый подобный интересный экспонат.