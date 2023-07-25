В Волгограде 26 июля электричество временно отключат в пяти районах

Электричества в среду не будет в пяти районах Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

В среду часть Волгограда останется без электричества, все дело в плановом ремонте электрооборудования. Без света останутся десятки улиц в пяти районах города. Жители большинства адресов не смогут воспользоваться телевизорами, холодильниками и электроплитами в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 26 июля электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на ул. Костычева, 65-95, 66-96. В Центральном районе с 9.00 до 12.00 электричество отрубят на ул. Советской, 26, ул. Чуйкова, 29, 31, 33. В Ворошиловском районе обесточат с 10.00 до 12.00 ул. Циолковского, 3, 3а, 5, 6, ул. Ким, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14а, 14б, ул. Кирсановскую, 6, с 9.00 до 17.00 – ул. Производственную, 7, ул. Курскую, 1, 3, ул. Академическую, 2-6, 16-20, ул. Запрудную, 2, 3, 5, 7а, 7б, 11, 13, 15, 15а, ул. Новостроек, 2, 4, 13, 15, ул. Одесскую, 1-9, 2-10, ул. Институтскую, 1, 2, 3, 4, 4а, ул. Новостроек, 3-9, 8, ул. Окружную, 1, 3, ул. Калмыцкую, 1, 2-8, 5, 11, ул. Песчаную, 15.

В Советском районе электроснабжения с 9.00 до 17.00 не будет по адресам: ул. Докторская, 104-118, 105-111, 109а, 112а, ул. Сталеварная, 102-116, 102а, 103-111, ул. Савеловская, 102, 102а, 102б, 111, ул. Крепильная, 103-111, ул. Монтерская, 103-109, 106-108, 124-132, ул. Некрасова, 103-113, 110, ул. Шахтерская, 102, 109, п. Кирпичного завода, 1-11, 1а, 1б, 2-12, 11а, 14а, 15-23, 16-22, 25, 26, 27, 27а, 46а, 32, 32а, 32б, 34, 34б, 40б, 44б, 44г, 46-54, 46б, 50а, 54а.

В Кировском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей пер. Добролюбова, 7-9, 8-12, ул. Терновой, 53-111, 92-100, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-28, 11-25, пер. Никитина, 1-7, ул. Добролюбова, 90-104а, 113-131, ул. Первоуральской, 7-19, 14-16, пер. Дубовского, 5-7, пер. Сухореченского, 7-15, 10-24, ул.Серафимовича, 10-26, 21-27, ул.Гастелло, 26-30, ул. Астраханской, 87-111, 96-118.