В Волгоградской области администрацию села оштрафовали за ненадежное бомбоубежище

Суд оштрафовал администрацию села Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрацию Филоновского сельского поселения Новоаннинского района наказали за отсутствие работ в области гражданской обороны. Чиновники допустили ненадежность защитного сооружения - противорадиационного укрытия №707. За это им выписали штраф, рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мировой судья установил, что на цокольном этаже здания, в котором находится бомбоубежище, негерметичные дверные проемы основного и запасного входов в укрытие. Кроме того, в противорадиационном бомбоубежище инженерные коммуникации не окрашены в требуемые цвета, а еще отсутствует необходимая документация.

- Мировым судьей судебного участка №39 Новоаннинского района администрация Филоновского сельского поселения привлечена к административной ответственности за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны, - отметили в пресс-службе судов.