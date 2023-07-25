Ранившего волгоградского подростка армянина задержали в Тюмени спустя 15 лет

Армянин напал с ножом на подростка 15 лет назад. Фото: Семен ШПАК

Михайловский районный суд Волгоградской области отправил под арест гражданина Армении, который в 2008 году тяжело ранил подростка в Михайловке и 15 лет скрывался от правосудия. Находившегося в розыске мужчину задержали в июле в Тюмени. Согласно избранной судом мере пресечения он проведет два месяца под стражей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Армянин ранил подростка ножом еще в апреле 2008 года. Преступление произошло в хуторе Безымянка. Подозреваемого разыскивали 15 лет и обнаружили в Тюмени. Все это время он не имел регистрации в России, официально не был женат, не работал.