Супруги-коммерсанты из Волгограда не заплатили налоги на 36 млн рублей

Семейная пара уклонилась от уплаты 36 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде супружескую пару обвиняют в уклонении от уплаты налогов. 43-летний мужчина и 44-летняя женщина организовали в Котельниковском районе бизнес по оптовой торговле зерном. Они решили незаконным путем сократить расходы предприятия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По информации следствия, муж с женой для увода прибыли создали подконтрольную фирму, которая ведет аналогичную деятельность. Коммерсанты формально перезаключали ранее подписанные договоры с контрагентами в тех объемах, которые необходимы для упрощенного режима налогообложения. Схема позволила супругам с 2018 по 2020 год сэкономить более 36 миллионов рублей.

Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СК завершили расследование уголовного дела. Фигурантам предъявили окончательное обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.