Новый мусорный регоператор в Волгограде начал заключение договоров с юрлицами

Новый регоператор рассказывает об условиях заключения контракта Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде «Экоцентр» готовится заступить на должность регионального оператора мусора. Обычным жителям ходить в офис, чтобы перезаключить договор, не придется, а вот юридическим лицам компания предлагает необходимые условия для перезаключения договора. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Волгоградской области.

Напомним, что к выполнению своих прямых обязанностей новая компания приступит с 1 августа, но заключить договор о формировании логистики и вывоза ТКО юридические лица могут уже сейчас. Оставить заявку можно по адресу: проспект Ленина, 88, 4 этаж, кабинеты 17 и 18.

С 1 августа абонентские участки также откроются в Трактозаводском и Красноармейском районе Волгограда по адресам улица Ополченская, 6 и бульвар Энгельса, 26А. В Волжском отдел будет работать в доме №3 на улице Московская.

Юридическим лицам придется предоставить пакет документов, включающий, в том числе, сведения о назначении и площади помещения, виде разрешенного использования земельного участка, о количестве расчетных единиц. Если же у юридического лица имеется своя контейнерная площадка, то необходимо предоставить разрешительную документацию на нее.