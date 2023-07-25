Бывший вице-мэр Олег Тетерятник стал директором коммунальных «Концессий» в Волгограде

Олег Тетерятник возглавил "Концессии". Фото: комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.

В «Концессиях тепло- и водоснабжения» в Волгограде продолжаются кадровые перестановки на должности директора. В компании снова сменился руководитель. Коммунальные «Концессии» в Волгограде возглавил Олег Тетерятник, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное решение организации.

Олег Тетерятник в течение семи лет был вице-мэром Волгограда, отвечал за дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. В мае 2023 года он написал заявление об уходе из мэрии, 16 мая его назначили заместителем руководителя ООО «Концессии водо- и теплоснабжения». В тот же день директором компании стала Ирина Змановская, перешедшая с должности руководителя МФЦ Волгоградской области. Спустя 2 месяца Змановская покинула «Концессии», причины такого решения не сообщаются. Кресло директора занял Олег Тетерятник, который, будучи вице-мэром, имел самые высокие доходы среди чиновников городской администрации.

Напомним, бывшему директору «Концессий» Сергею Сивоконь, который был уволен после коммунального ЧП в пойме Царицы, следователи предъявили обвинение.