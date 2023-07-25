Отключат газ 26 июля в двух районах Волгограда и Городище

Газа не будет несколько часов. Фото: Федор СКВОРЦОВ

О временном приостановлении поставок газа 26 июля 2023 года части абонентов Кировского и Дзержинского районов Волгограда, а также жителям райцентра Городище сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Отключат газ в жилых массивах из-за плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Так, 26 июля 2023 года с 9 до 19 часов временно отключат газ в домах Кировского района Волгограда по адресам: улица 64-й Армии, №69-75 и улица Вельботная, №3 и 5. В Дзержинском районе в среду с 9.00 до 17.30 в списке коммунальных страдальцев окажутся жители поселка Гумрак, проживающие на улице Тихорецкой в домах №1-27, 2-16, 20-24, 21-27, 21а, 22а, 31, 32 и 33, а также в переулке Лесном, №25; 27; 27г и 27а.

В р.п. Городище Городищенского района 26 июля 2023 года с 9.00 до 14.00 без газа останутся жители улиц: Восточная, Гидротехническая, М.Горького. Заречная, Камышовая, Нижняя, Пионерская, Пятая (СНТ Автомобилист), Химическая, Центральная. Переулок Красного Октября и мкр. Мечетинский.

Жильцов попавших в списки адресов на отключение просят не оставлять включенными использующие голубое топливо плиты, котлы и колонки.